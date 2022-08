«(Vene president Vladimir) Putin on toonud meie maale liiga palju leina, hävingut ja õudust. Sajad ukraina lapsed tapeti - ma ei tea, kuidas otsida pärast seda kompromissi. Kuumus on aetud juba nii kõrgele, et selles sõjas saab olla ainult üks võitja - ja ma usun, et võitjad oleme meie,» ütles ta.