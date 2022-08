Niinistö: Soome NATO-ga liitumise protsess edeneb oodatust kiiremini

«Arvan, et protsess edeneb veelgi kiiremini, kui seni arvati. Näiteks USA puhul ootas mõni aeglustumist seoses sügiseste vahevalimistega. Kuid see juhtus märkimisväärselt kiiresti nii USA kui ka 22 riigi jaoks, kes on meie liikmelisuse juba ratifitseerinud,» ütles Niinistö rahvusringhäälingule Yle, kommenteerides USA senati otsust ratifitseerida Soome ja Rootsi NATO liikmesus.

«Ma ei ole väga mures, läbirääkimised Türgiga käivad. Kaua need kestavad, ma ei ennusta. Seni on see protsess läinud hästi ja see jätkub,» ütles Niinistö.