Prantsusmaa energiakriis: pooled tuumajaamad on töö peatanud

Pea üheski Euroopa riigis pole niipalju probleeme piisava elektrienergia tootmisega, kui seda on praegu Prantsusmaal, mille mitmed tuumaelektrijaamad on tehniliste rikete ja kuumalainete tõttu oma töö peatanud. See aga on viinud elektriarved rekordkõrgustesse.