Armeenia peaminister seadis kahtluse alla Vene rahuvalvajate tegevuse

Armeenia ja Aserbaidžaan on Mägi-Karabahhis pidanud maha kaks sõda: 1990. aastatel ja 2020. aastal.

Viimase sõja tulemusena loovutas Jerevan Aserbaidžaanile territooriume, mis olid Armeenia kontrolli all olnud aastakümneid.

«Armeenia ühiskonnas on tekkinud küsimused Vene rahuvalveoperatsiooni kohta Mägi-Karabahhis,» ütles Pašinjan valitsuskoosolekul.

Vene rahuvalvemissiooni tuleb täpsustada, ütles Armeenia peaminister, lisades, et Armeenia eeldab, et Vene väekontingent tõkestab kõik katsed rikkuda kontaktjoont.

Eile teatas Bakuu, et on kaotanud ühe sõduri ning Karabahhi armee teatel kaotati kaks sõdurit.

Aserbaidžaani kaitseministeerium teatas, et Karabahhi sõdurid ründasid selle armee positsioone Laçınis, mis on Vene kontingendi järelevalve all.