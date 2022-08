Venemaa koondab vastupealetungiks vägesid Lõuna-Ukrainasse

Venemaa agressioonisõja fookus Ukrainas on liikumas idast lõunasse. Ukraina on teatanud vasturünnakust Hersoni oblastis ning viimastel päevadel on olnud teateid kümnete külade vabastamisest. Samas on ka teateid, et Venemaa koondab vastupealetungiks regiooni vägesid. Käimasolevast kampaaniast strateegiliselt olulise lõunapoolse Ukraina linna üle kontrolli taastamiseks on potentsiaalselt saamas üks tähtsamaid lahingutandreid pärast Kiievi lahingut, mis võib osutuda otsustavaks sõja lõpptulemuse määramisel.