Briti peaministriks pürgiv Rishi Sunak võttis väitluses üllatusvõidu

Kuigi arvamusküsitlused näitavad Trussi edu Konservatiivse Partei liikmete hääletusel, toetas Sky Newsi väitluse publik elektroonilise hääletussüsteemi purunemise järel käe tõstmisega ülekaalukalt Sunakit.

«Tahtsite regioonides riigiteenistujate palku kärpida ja siis ütlesite, et ei teinud seda,» loetles Burley.

Truss püüdis väita, et meedia tõlgendas ettepanekut valesti.

«Ma ei süüdista kedagi teist. Ei. Ei. Ma ütlen, et mitmed inimesed on seda valesti mõistnud,» ütles Truss nähtavalt segaduses.

Briti võitlejaid on sestsaati kinni võetud ja palgasõduritena süüdi mõistetud ning neid ähvardab isehakanud Donetski rahvavabariigis surmanuhtlus.

Truss rõhutas, et tema soovitus on alati olnud, et britid ei peaks Ukrainasse minema.