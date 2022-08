Valdavas osas rindel jäävad vene vägede pealetungid praegu tulemusteta, kuigi üritusi on kohati palju ning aeg-ajalt proovitakse ka seal, kus on olnud pikemalt võrdlemisi vaikne. Ilmselgelt on hetkel põhihuvi sellel, mis hakkab juhtuma lõunarindel.