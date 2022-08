Kreml punamonumentide eemaldamisest: seda ei saa kuidagi ära hoida

«Loomulikult peame seda ennekuulmatuks – sõda ajaloo vastu ja seejuures ühise ajaloo vastu, Euroopa fašismi käest päästjate mälestusmärkidest vabanemine. See on muidugi ennekuulmatu, see ei kaunista ühtegi riiki, sealhulgas Eestit,» ütles Peskov ajakirjanikele, kommenteerides Eesti kavatsust lammutada kuni 400 nõukogude mälestusmärki.