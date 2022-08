Venemaa saadab välja 14 Bulgaaria diplomaati

«5. augustil kutsuti Bulgaaria saadik Venemaal Atanas Krõstin Venemaa välisministeeriumi, kus talle anti üle ministeeriumi noot, milles kuulutati 14 Bulgaaria Venemaa diplomaatilise ja konsulaaresinduste töötajat persona non grata'ks ja vastuvõetamatuks,» öeldakse Vene välisministeeriumi veebiteates.

Ministeerium märkis, et «see meede on vastus Bulgaaria motiveerimata otsusele kuulutada persona non grata'ks ja vastuvõetamatuks meie välisesinduste 70 töötajat, kehtestada kvoodid Venemaa diplomaatiliste, haldus- ja tehniliste töötajate arvule Bulgaarias ning sulgeda ajutiselt Venemaa Ruse peakonsulaat».