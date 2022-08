Amnesty International ei tagane Kiievit vihastanud Ukraina raportist

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi mõistis Amnesty raporti hukka, rõhutades, et Venemaa on sissetungija ning Ukraina ja Vene vägede tegevus ei ole samaväärne.

Amnesty raporti järgi on Ukraina väed rajanud baase elamurajoonidesse, sealjuures koolidesse ja haiglatesse.

Callamard rõhutas, et Ukraina valitsuse reaktsioon ohustab "õiguspärast ja olulist arutelu antud teemade üle" .

Ukraina valitsus ei vastanud Amnesty sõnul palvetele vastata selle leidudele ning rõhutas, et inimõigusorganisatsioon on väljastanud mitu raportit, milles on dokumenteeritud Vene vägede sõjakuriteod Ukrainas.