IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Kõige muretekitavam on Zaporižžja tuumaelektrijaamas toimuvate intsidentide hulk

UKRAINA PÄEVIK 5.08: Vene okupantide surve Bahmuti piirkonnas ning Donetski lääneserval pole seni neile olulisi võite toonud – möödunud päeva kokkuvõte kinnitab, et keeruliseks muutunud olukord teatud rindelõikudel on siiski ukrainlaste jaoks kontrollitav. Ukraina kaitsevägi hoiab kindlalt Avdijivka perimeetrit, samuti on suutnud võtta hoogu maha Bahmuti ümbrusest ning jätkab lahinguid Piski asulas, mida venelased on juba korduvalt kuulutanud okupeerituks