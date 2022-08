Horvaatias hukkus bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest

Esialgu teatati 11 hukkunust, kuid ametnike sõnul suri üks vigastatu hiljem haiglas. Paljud kannatanud on raskes seisundis.

Bussis oli 43 inimest. Arvatakse, et buss sõitis teelt välja, kuna bussijuht jäi magama.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et buss oli toimetamas palverändureid Bosniasse Međugorjesse. Seal asuv pühamu on Euroopa populaarsuselt kolmas katoliku palverändajate sihtkoht Lourdesi ja Fatima järel, kuigi Vatikan ei ole kinnitanud ametlikult ühtegi teadet imedest, mida inimesed on seal näinud.