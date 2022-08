Texase kohus määras Alex Jonesile hiigeltrahvi

Trahvisumma on oluliselt väiksem kui 150 miljonit dollarit, mida nõudsid hagejad Neil Heslin ja Scarlett Lewis, kelle kuueaastane poeg tulistamises tapeti. Siiski ütles Lewis, et Jones on vastutusele võetud.

«Vandekogu tõestas täna, et Ameerika on valmis valima hirmu asemel armastuse ja ma olen neile selle eest igavesti tänulik,» säutsus Lewis.

Nüüdseks on vandenõuteoreetik nentinud, et tulistamine oli «100 protsenti päris», kuid ohvrite pered kinnitavad, et lausvaled, mida ta aastate viisi oma arvukatele vaatajatele levitas, on põhjustanud tõsise emotsionaalse trauma.