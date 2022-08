Kongo DV idaosas tapeti Islamiriigiga seotud mässuliste poolt kümme inimest

Täna leidsid noorukid üheksa tsiviilelaniku surnukehad, ütles ta ja lisas, et võitlus kestab edasi lähedalasuvas Bandiboli külas.

Kohaliku kodanikuühiskonna esindaja Dieudonne Malangay ütles, et Bandibolis on ADF-i ja sõjaväe tulevahetuses hukkunud üks inimene.

Äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) seotud ADF on Kongo DV idaosa üle 120 relvarühmitusest üks vägivaldsemaid ja seda süüdistatakse tsiviilelanike massilises tapmises. Samuti on rühmitus korraldanud rünnakuid Ugandas.