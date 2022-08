Kuidas õitsvast maast sai põrgu: kroonika Luhanski oblasti kaitsmise viimastest päevadest

Täna käivad ägedad lahingud Luhanski ja Donetski oblastite halduspiiride lähedal. Nüüd on Venemaa suurtükiväe tule all Bahmuti, Slovjanski ja Kramatorski linnad. On ilmne, et sissetungijad ei kavatse seal peatuda, kuid ka Ukraina väed ei istu käed rüpes. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles 18. juulil oma pöördumises rahva poole, et viie kuuga suutis Ukraina armee vabastada 1028 Ukraina asulat ja see protsess jätkub. Järgmisi lahinguid on oodata Lõuna-Ukrainas, see aga tähendab, et ka Luhanski oblastil on võimalus vabanemiseks, kuigi väike.