Podoljak: Põhja-Makedoonia aitas Ukrainat tankide ja sõjalennukitega

«Sõpra tuntakse hädas. Pole tähtis, kui suur on sinu riik või SKT, tähtis on see, milline on sinu süda. Paljud riigid näitavad praegu üles suuremat mehisust kui pool G20. Nagu Põhja-Makedoonia, kes paneb Ukrainale õla alla tankide ja lennukite näol. Me ei unusta seda kunagi,» kirjutas Podoljak Twitteris.