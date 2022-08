Rahvusvaheline Maleliit valis juhiks tagasi Venemaa endise asepeaministri

Dvorkovitš valiti tagasi vaatamata Ukraina seisukohale, et tema selline positsioon on Venemaa kallaletungi tõttu Ukrainale vastuvõetamatu.

FIDE valimiskomisjoni esimees Roberto Rivello ütles, et 157 rahvuslikku maleliitu 179-st hääletas Indias Dvorkovitši tagasivalimise poolt.

Paljudele Venemaa ametiisikutele on pärast tänavu veebruaris alanud täiemahulist kallaletungi Ukrainale osaks saanud sanktsioonid.

Barõšpolets rääkis enne valimist Chennais riikide esindajatele, et Dvorkovitšil on «tohutud sidemed Venemaa valitsusega».

Dvorkovitš vastas, et ta on väljendanud tugevat seisukohta Ukraina traagiliste sündmuste suhtes ja samuti toetas ta nõukogu otsuseid Venemaa FIDE-s osalemise vähendamise kohta.

Dvorkovitš on varem öelnud usutluses USA ajakirja uudistelehele Mother Jones, et «tema mõtted on Ukraina tsiviilisikutega».