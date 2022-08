ÜLEVAADE ⟩ Moskva püüab Venemaa juute kasutada ära Jeruusalemma survestamiseks

«Suhted Venemaaga ja suur juudi kogukond Venemaal on meile oluline,» selgitas Iisraeli peaminister Yair Lapid, lisades: «Juudiagentuuri kontorite sulgemine oleks sündmus, mis mõjutaks suhteid tõsiselt.» Eelmisel ametikohal välisministrina kritiseeris Lapid valjuhäälselt Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Kreml nimetab vaidlust puhtalt juriidiliseks küsimuseks, kuid Venemaa välisministeerium süüdistas Iisraeli avalikult ka pikaajalises väidetavalt ebakonstruktiivses ja kallutatud käitumises Moskva suhtes, vahendas The Washington Post.

Keskusega Jeruusalemmas tegutsev juudiagentuur loodi 1929. aastal selleks, et aidata logistika ja rahaga Iisraeli kolimisel kõiki neid, kel on vähemalt üks juudi päritolu vanavanem. Venemaal alustas agentuur tööd aastal 1989 ja enam kui miljonil praegusel Iisraeli elanikul on juured endises Nõukogude Liidus.