Iraani väitel kontrollivad nad oma satelliiti esimesest päevast peale

Ajaleht The Washington Post kirjutas neljapäeval, et Venemaa kavatseb kasutada satelliiti mitu kuud või kauem, et aidata seeläbi kaasa oma sõjategevusele Ukrainas, enne kui lubab Iraanil selle üle kontroll võtta, ütlesid nimetuks jääda soovinud lääneriikide luureametnikud.