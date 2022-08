USA senat kiitis heaks Bideni ulatusliku kliima- ja tervishoiueelnõu

Senat on jaotunud 50-50 demokraatide ja vabariiklaste vahel ja eelnõu heakskiitmine sõltus Kyrsten Sinema toetusest. Sinema on konservatiivsete vaadetega demokraat, kes on juba mitu Bideni reformikava põhja lasknud. Sinema teatas neljapäeva õhtul, et on valmis eelnõu mõne muudatusettepanekuga toetama.