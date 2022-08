Esimene Ukraina viljalaev jõudis sihtsadamasse

Ukraina Odessa ning Tšornomorski ja Pivdennõi sadamast on teraviljaalgatuse raames 8. augusti 2022 seisuga lahkunud juba 10 laeva maisi, päevalilleseemnete ja -õliga kogukaaluga üle 300 000 tonni. Neli saadetist, 84 500 tonni, on juba İstanbuli jõudnud ja on läbinud või on praegu ühises koordineerimiskeskuses läbivaatamisel.