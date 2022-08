Soome hakkab ukrainlaste sõjaoskusi lihvima

Koolitusprogrammi juhib Ühendkuningriik, kes on palunud partnerriikidelt toetust. ÜK teatel on programmi eesmärk anda selle aasta jooksul sõduri algõpetus kuni 10 000 Ukraina vabatahtlikule, seisis kaitseministeeriumi pressiteates.

Rootsi kaitseministeerium saadab sama programmi raames Ukraina sõjaväe väljaõppeks 120 instruktorit, seisis eile Rootsi kaitseministri Peter Hultqvisti pressiteates.



«Venemaa sõda Ukraina vastu on kestnud üle viie kuu ja on ülimalt oluline, et ülejäänud maailm jätkaks Ukraina toetamist tema võitluses suveräänsuse ja enesemääramise eest. On oluline, et Rootsi osaleks nendes jõupingutustes ja Rootsi instruktorid aitavad kaasa Ukraina kaitsevõime tugevdamisele,» ütles Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist.