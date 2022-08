ÜLEVAADE ⟩ Lääne energiajanu kannustab Aafrikat keskkonna arvelt tulu püüdma

Hoolimata rahvusvaheliste keskkonnaühenduste pahameelest toetab ettevõtmist ka Kongo DV kliimaküsimuste pealäbirääkija Tosi Mpanu Mpanu, kelle sõnul on puurimislubade oksjoni ainus eesmärk teenida piisavalt raha raskustes riigi vaesuse vähendamiseks ja majanduskasvu soodustamiseks. «See on meie prioriteet,» ütles ta usutluses The New York Timesile. «Meie prioriteet ei ole päästa planeeti.»