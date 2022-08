Hiina jätkab õppusi Taiwani piiridel

Kuigi Hiina õppused Taiwani külje all pidid läbi saama pühapäeval, Peking õppuste lõppu ei kinnitanud ning teatas eile hoopis, et Taiwani piiridel algavad uued õppused. Paralleelselt on Hiinal õppused ka Lõuna-Koreaga piirneval Kollasel merel.