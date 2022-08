Euroopa Liit esitas Iraani tuumakõnelustel «lõpliku teksti»

«Me töötasime neli päeva ja täna on tekst laual,» rääkis anonüümsust palunud ametnik AFP-le. «Läbirääkimised on lõppenud, see on lõplik tekst... ja seda uuesti läbi ei räägita,» lisas ta.

Kõnelused Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Iraani ja Venemaa ning kaudselt osaleva USA vahel leppe taaselustamiseks jätkusid Viinis alates neljapäevast, pärast seda kui need olid mitu kuud katkenud.

«Nüüd on pall pealinnade käes ja me saame näha, mis juhtub,» märkis Euroopa ametnik. Ta lisas, et loodab teksti heakskiitmist eelolevatel nädalatel.

Iraan teatas, et uurib teksti.

Iraan nõudis pühapäeval, et ÜRO Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) lahendaks täielikult küsimused, mis on seotud tuumamaterjalidega deklareerimata asukohtades.

Iraani allikad on väitnud, et peamiseks takistuseks on olnud Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) uurimine Iraani deklareerimata objektidelt leitud tuumamaterjali jälgede kohta.

Sellel pole mingit seost ühise kõikehõlmava tegevuskavaga (JCPOA), kinnitas Euroopa ametnik.

IAEA võttis juunis vastu resolutsiooni, milles kritiseeris ametlikult Iraani koostöö puudumise pärast, kuna see pole suutnud piisavalt selgitada varasemat rikastatud uraani jälgede avastamist kolmes varem deklareerimata asukohas.

«Usume, et agentuur peaks täielikult lahendama üles jäänud tehnilised küsimused, distantseerides end ebaolulistest ja ebakonstruktiivsetest poliitilistest küsimustest,» kommenteeris Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian teemat pühapäeval.

Euroopa Liit koordineeris 2021. aasta aprillis alanud läbirääkimisi ühise kõikehõlmava tegevuskava taastamise üle, kuni need tänavu märtsis katkesid.

2015. aasta Iraani tuumalepe nägi ette Iraani sanktsioonide leevendamise tuumaprogrammi kärpimise eest, mis pidi tagama, et Teheran ei arenda tuumarelva.