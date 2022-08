Schröder jääb vaatamata sidemetele Putiniga SPD liikmeks

78-aastane Schröder on Venemaa sissetungi järel Ukrainasse tänavu veebruaris olnud kasvava kriitika all oma sõpruse pärast Putiniga ja sidemete pärast Vene energiafirmadega.

SPD Hannoveri haruorganisatsioon, kus Schröderi on liikmena registreeritud, alustas juulis 17 erineva kaebuse vaagimist ekskantsleri liikmesuse lõpetamiseks.

SPD Hannoveri haru asus aga esmaspäeval tehtud avalduse kohaselt seisukohale, et Schröder «ei ole süüdi erakonna reeglite rikkumises, kuna tema suhtes ei ole võimalik rikkumist tõendada».

Ehkki otsust saab edasi kaevata, leiavad õiguseksperdid, et liikme väljaheitmine on keeruline ja selle vastu on arvestatavad tõkendid.