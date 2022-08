IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ka «rindel muutusteta» uudis on väärtuslik – paigaltammumine polnud neil plaanis

Lõunarindel paistavad ukrainlased olevat selgeks teinud, et Antonivskõi ja Nova Kahovka sildade remontimisel pole mingit mõtet. Õigupoolest, mõte küll on, kuid see ei vii venelaste sõjalogistika taastumiseni praeguses faasis. Tuumaelektrijaama intsidendid kruvivad pinget üles – kuni selleni, et vene okupantide ülemad on väidetavalt valmis mineeritud reaktoreid õhkima.