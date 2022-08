Landsbergis: Kaliningradi transiidi eest maksmise viisi otsigu Moskva

«Leedu ei vastuta Venemaa transpordi eest tasumisel aitamise eest. See on tema kohustus. Maksmisviisi peab leidma Venemaa,» ütles minister eile rahvusringhäälingule.

Ta märkis, et esines olukordi, kus pankade maksete tegemisest keeldumisel tegi Venemaa makseid sularahas. Ja ometi kahtleb minister, kas Kaliningradi transiidi puhul on selline meetod võimalik.

«Ma ei tea, ma ei ole kindel, et transiidi eest on võimalik tasuda sularahas, ma lihtsalt ütlen, et mõnikord leitakse viis loomingulise lähenemisega,» selgitas minister.