Afganistanis hukkus plahvatuses Pakistani Talibani üks juhte

Pakistani armee teatas täna, et neli sõdurit sai surma enesetapurünnakus sõjaväekonvoile Afganistaniga piirnevas Põhja-Waziristanis, kus TTP-l on suur mõju.

Pakistani ja Afganistani Taliban on kaks eraldi islamistlikku liikumist, mil on ühine vaid ideoloogia.

TTP allikas ütles AFP-le, et Wali ja kaks komandöri said surma, kui nende auto võeti sihikule Afganistani idaosa provintsis Paktikas.

«Kui me jõudsime ta sõidukini, oli see leekides, ent plahvatuse olemus on esialgu ebaselge,» ütles ta, lisades, et Wali oli tagasiteel kohtumiselt TTP juhi Noor Wali Mehsudiga.