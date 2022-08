Smartlynx: normaalsus lennunduses taastub kahe-kolme aasta pärast

«Lennundusvaldkond ootas pikalt pandeemia lõppu, kuid nüüdseks on selgunud, et selle tagajärjed on olnud oodatust kahjulikumad. Kaasa ei aita ka Venemaa sissetung Ukrainasse. Praegu on Euroopa lennunduses käimas justkui täiuslik torm, kus erinevad lennundust mõjutavad probleemid on korraga samaaegselt kokku juhtunud,» selgitas Zilkins pressiteates.