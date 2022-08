Türgi delegatsioon läheb USA-sse moodaid hävitajaid hankima

Türgi kaitseminister Hulusi Akar ütles, et esindus jõuab Washingtoni esmaspäeval USA ametnike kutsel.

Akar rõhutas, et Ankara seisab endiselt kindlalt vastu hankele lisatud tingimustele, mida nõudsid kongressi tipp-poliitikud, kes muretsevad Türgi pingeliste suhete pärast Kreekaga.

«Me ei saa neid tingimusi aktsepteerida. Meie soov on, et senat need eemaldaks,» ütles Akar telepöördumises.