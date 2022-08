Prantsusmaa ei luba venelasi Ukraina invasiooni tõttu lossi

Kunagine Prantsuse kuningate residents ja üks Euroopa paremini säilinud omalaadseid monumente on avalikkusele valdavalt avatud, muu hulgas korraldatakse seal ekskursioone, kontserte, teatrietendusi ja muid üritusi.

Samuti asub seal osa Prantsuse relvajõudude ajalooarhiivist, millele ligipääs on piiratud.

«Valvur küsis metallidetektori juures minult passi,» ütles üks naistest, kes lahkus sõja tõttu Venemaalt ja on viis kuud Prantsusmaal elanud.

Dokumenti näinud, ütles valvur, et ei saa teda lossi lubada, rääkis naine AFP-le.

Ust näitas talle ka teine valvur, kes ütles põhjuseks olevat selle, et ta on venelane, kurtis 31-aastane ajakirjanik, öeldes, et ei suutnud kuuldut uskuda.