Poola võimupartei ähvardab jätta oma kohustused ELi ees täitmata

«Oleme näidanud üles maksimaalselt head tahet, kuid järeleandmistel pole olnud mingit tulemust,» ütles Kaczyński intervjuus parempoolsele nädalaajakirjale Sieci, väites, et Varssavi võttis Euroopa Komisjoni nõudmisel osa justiitsreformist tagasi ja sellega on nemad kõik vajaliku teinud, kuid Brüssel on samal ajal oma sõna murdnud.