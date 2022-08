Trump pööras läbiotsimise rahakogumiskampaaniaks

Trumpi dokumentide ebasobiva käitlemise kohta algatati uurimine veebruaris pärast USA meedia teateid, et endise presidendi ametihoones Valges Majas on tualettruumi torud katsetest salastatud dokumente veega alla lasta ummistunud. Uudisteagentuuri AP allikate järgi oli läbiotsimine seotud vana kahtlustusega, et Trump võis Valgest Majast kaasa võtta salastatud teavet.

«Kokkuvõttes on see üks olulisemaid, tundlikumaid ja poliitiliselt plahvatusohtlikumaid tegevusi, mida USA justiitsministeerium ja FBI on kunagi teinud, ja üks väheseid kordi, mil presidente on uuritud,» kirjutas Axiose ajakirjanik ja ajaloolane Garrett Graff.