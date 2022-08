Zelenskõi: Venemaa sõda algas Krimmis ja lõppeb selle vabastamisega

Tema sõnul on võimatu öelda, millal see juhtub.

«Venemaa on muutnud meie poolsaare, mis alati oli ja saab olema üks parimaid kohti Euroopas, üheks kõige ohtlikumaks kohaks Euroopas. Venemaa tõi Krimmi ulatuslikud repressioonid, keskkonnaprobleemid, majandusliku tupiku ja sõja,» ütles Zelenskõi traditsioonilises videopöördumises.

President ütles, et «ajaloolased teevad kunagi kindlaks, kui palju inimesi tapeti seetõttu, et Venemaa kasutas Krimmi terroriks. Kümned tuhanded? Sajad tuhanded? Ukrainast ja Gruusiast Süüriani ja kaugemalegi».

«Vene okupantide kohalolek Krimmis - see on ohtu kogu Euroopale ja ülemaailmsele stabiilsusele. Musta mere piirkond ei saa olla turvaline, kuni Krimm on okupeeritud. Ei ole stabiilsust ja püsivat rahu ka paljudes riikides Vahemere ääres, kuni Venemaa saab kasutada meie poolsaart oma sõjaliseks baasiks,» ütles ta.