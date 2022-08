Kiiev: Krimmi plahvatustes hävis üheksa Vene sõjalennukit

Venemeelsed ametiisikud väitsid algul, et ohvreid ei ole, kuid Krimmi juht Sergei Aksjonov kinnitas hiljem ühe inimese hukkumist.

Vene kaitseministeeriumi teatel juhtunu põhjuseid uuritakse, kuid ei olevat märke, et tegu oleks rünnakuga. Selle asemel märkis Moskva, et «plahvatas laskemoon».

Sotsiaalmeedias avaldatud kaadritel on näha suurt suitsusammast ja lähedalasuvast rannast pagevaid paanikas suvitajaid. Novofedorivkas puhkes põgenemislaine, sündmuskohale saadeti kiirabi.

Krimm piirneb Ukraina Hersoni oblastiga, mis on samuti Vene vägede kontrolli all, ja kaugel pole ka Zaporižžja oblast, mis on osaliselt okupeeritud.