Leedu president võttis Vanagaselt ja Drobiazkolt aumärgi

«Ma ei kahtle, et need jäätantsijad on suurepärased sportlased, kuid teened Leedu riigi ees, mille eest neid autasustati juba 2000. aastal, kustutasid nad üheainsa küünilise teoga – osalemisega Sotšis toimunud kommertsetendusel ajal, kui Ukraina sõjas valatakse süütute inimeste verd,» ütles Nausėda videokommentaaris.