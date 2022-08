ÜLEVAADE ⟩ Kohalikud vastupanuvõitlejad aitavad Ukrainal rünnata ka Krimmi

New York Times aga tsiteeris Ukraina kaitsejõudude ühte vanemametnikku, kes anonüümsuse tingimusel kinnitas, et rünnaku viis tõepoolest läbi Ukraina. Ametniku sõnul kasutas Venemaa Novofedorivkas asuvat Sakõ õhubaasi korduvalt Ukraina vägede ründamiseks, kuid keeldus ütlemast, mis relva rünnaku läbiviimiseks kasutati, sõnades vaid, et tegu oli Ukrainas toodetud «seadeldisega». The Washington Postile kinnitas sama ka USA valitsusametnik, kes sõnas, et tõenäoliselt viisid rünnaku läbi ukrainlased, kuid mitte relvaga, mille on Ukrainasse tarninud USA.