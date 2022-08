Pariisi kesklinna avalikus tualetis vägistati turist

23-aastane mees on vahistatud ja eelnevalt turvaliseks peetud jõeäärse piirkonna elanikud on šokis.

Veidi peale kella 1 öösel peatus naine Louis-Philippe'i silla lähedal, et kasutada avalikku tualetti. Tualettruum, mis ei ole kaugel kohalikest baaridest, on rahvarohkem kohas ja hästi hooldatud. See oli osa uutest rajatistest, mis ehitati kuus aastat tagasi, kui jõeäärne ala muutus autovabaks.