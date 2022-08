USA kaitseminister Lätis: suurim oht Euroopale on praegu Venemaa

Austin rõhutas, et USA kaitseb Läti vabadust ja selle territoriaalset jagamatust alati. Seetõttu on oluline aidata Ukrainal võita sõda Venemaaga.

«Venemaa on valinud agressiooni ja sõja. Ta tapab Ukrainas tsiviilelanikke, hävitab olulist taristut,» ütles Austin, rõhutades, et Venemaa kujutab praegu Euroopale suurimat ohtu.

USA kaitseminister uskus, et Venemaa sissetung Ukrainasse on muutnud NATO tugevamaks. Samuti suurendab Soome ja Rootsi liitumine alliansiga piirkonna julgeolekut.

Samas ei tohiks Venemaa Austini sõnul tajuda NATO-t ohuna, sest see on kaitseorganisatsioon. Kuid «Venemaa jaoks on oluline mõista, et iga rünnak NATO liikmesriigi vastu tähendab automaatselt sõda kogu NATO vastu,» meenutas ta.