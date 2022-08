Üleeilne lennuvälja õhku lendamise juhtum Krimmis tõi kaasa hulga spekulatsioone – loeme kokku kõrbenud tibud ja analüüsime versioone. Milline versioon lennuvälja «tuleõnnetusest» on kõige tõenäolisem, leiab samuti allpool kajastust. Piiripealne nali Krimmi poolsaare okupantide ja kollaborantide kohta räägib, et nende ohutase on järsult muutunud kollasest pruuniks.

Kaotatud lennukite number sisaldab Krimmi poolsaare üleeilse «põleva sigareti õnnetuse» tulemust ja tõenäoliselt on see alahinnatud. Selgitan, miks. See avalikustati juba hommikul, tavaliselt juhtub see kella 9 paiku, enne värskete satelliidipiltide ilmumist, mida sai jäädvustada alles siis, kui suits hiiglasliku lõkkekoha kohal oli hajunud. Samuti jõudis avalikku ringlusesse videoid kõrbenud õhuväebaasist ja lennuväljast.