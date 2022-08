NARKOJÕUKUDE VÕIMUVÕITLUS ⟩ Mehhiko kartellid on kolinud verise uimastisõja Ecuadori pinnale

Vägivald, mis sellega kaasneb, on sünge ja avaldub hulgal eri viisidel: autopommiplahvatused, tapatalgud vanglates ja sildade küljes rippuvad laibad on muutunud tavapäraseks. Tänavatelt leitakse ikka ja jälle maha raiutud päid.

18 miljoni elanikuga Ladina-Ameerika riiki oli aastaid kõigest narkoäri transiitmaa, kuid nüüd on riigi endise sõjaväeluure juhi Mario Pazmino sõnul muutunud pelgupaigaks organiseeritud kuritegevusele. «Plahvatused ja mõrvad, mida näeme, on terrorisõnumid, mis ütlevad meile, et mitte politsei, vaid nemad kontrollivad strateegiliselt tähtsat piirkonda,» selgitas ta AFP-le.