Venemaa asekaitseministri tütardest ühel on USA pass ja teisel õigus sellele

YouTube’i kanali Navalny LIVE kohaselt on Krivorutško abikaasaks Miss Moskva iludusvõistluse 2001. aasta võitja Jekaterina Toropova, kes kannab mehega sama nime alates 2007. aastast.

Paari vanem laps sündis 4. augustil 2012. Navalny LIVE’i uurijad selgitasid välja valitsusametniku välispassi numbri, mille alusel oli võimalik kindlaks teha, et Krivorutško lendas Miamisse 27. juulil 2012 ja naasis 10. augustil, ehk umbes nädal pärast tütre sündi, mis viitab, et laps tuli ilmale seal ja seega on tal ka õigus USA kodakondsusele.