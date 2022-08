Saksa julgeolekuameti hinnangul võib energiakriis vallandada rahvarahutusi

Kramer ütles uudisteportaalile ZDFheute, et tuleb arvestada võimalusega, et äärmuslased imbuvad elanike hulka, kes osalevad igati seaduslikel protestidel kõrgete energiakulude vastu. Tema hinnangul on sellest tulenevalt võimalikud vägivallateod vara ja inimeste vastu, aga ka terroriteod eesmärgiga kehtivat korda õõnestada.