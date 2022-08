Prantsusmaal kardetakse maastikupõlengute laienemist

Peaminister Elisabeth Borne peaks lähiajal kohtuma Bordeaux«st lõunas Landirasi põlenguga võitlevate võimudega ning oodatakse, et sündmuskohal tegutsevale 1100 tuletõrjujale saadetakse appi lisajõude, teatas Gironde»i departemangu prefektuur.

«Olud on äärmiselt keerulised: taimestik ja pinnas on erakordselt kuivad,» seisis avalduses, kus hoiatati, et äärmuslik kuivus kestab läbi nädalavahetuse ja puhkeda võib veel tulekahjusid.