Zelenskõi: Venemaa on muutnud Zaporižžja tuumajaama lahinguväljaks

«Kui nõukogude võim püüdis Tšernobõli katastroofi ja selle kõiki tagajärgi varjata, siis Venemaa võimud on palju küünilisemad ja ohtlikumad: nad teevad ise kõik selleks, et tuumakatastroofi risk oleks maksimaalne ja valetavad kogu maailmale, et süüdi on keegi teine,» ütles Zelenskõi.