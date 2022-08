Iraan plaanis tappa USA endise julgeolekunõuniku

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) teatas, et Shahram Poursafi pakkus krüpteeritud sõnumirakendust kasutades 2021. aastal USA kodanikule 50 000 dollarit, et leida palgamõrvar, kes «likvideeriks» Boltoni 200 000 dollari eest. Iraani sõjaväelane Poursafi lubas potentsiaalsele palgamõrvarile lisaülesannet, mille eduka lõpetamise hind oleks miljon dollarit, vahendas USA meediaväljaanne ABC News. Poursafi lisas, et «tema rühmitus» suudaks allikale ja potentsiaalsele palgamõrvarile kaitset pakkuda, seisab FBI juurdluses. Anonüümsest USA kodanikust sai konfidentsiaalne FBI informaator ning koostöös Ameerika julgeolekujõududega valetati, et mõrva läbiviimiseks värvati «Mehhiko kodanik, kellel on sidemed narkokartelliga».