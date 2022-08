Juures on ka piktogramm, mis kujutab kahanevat sündimust, väites, et 1950. aastatel oli keskmises Poola peres viis last, 1980. aastateks oli see langenud kolmele ning praegu on üks ja pool.

Kõrvaltvaatajad on olnud nobedad tähelepanu juhtima, et plakatil välja toodud arvud on valed: ametliku statistika järgi oli Poola naistel 1950. aastatel keskmiselt vähem kui neli last. Ometi ei saa mööda vaadata faktist, et praeguse näitajaga, 1,4 last naise kohta, on Poola allpool Euroopa Liidu (EL) keskmist ning ka rahvastiku taastetaset.