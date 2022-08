Šveitsi mägikurult kaob mõne nädalaga kogu jää

Kuiva talve järel Euroopat tabanud kuumalained on andud alpiliustikele surmahoobi ning need sulavad rekordkiirusel.

Scex Rouge'i ja Tsanfleuroni vaheline kuru on olnud jää all vähemalt Rooma ajast alates.

Nüüd on hakanud mõlemad liustikud sulama ja kaljupind esile tulema. Kuru on juba enne suve lõppu täiesti jäävaba, ütles suusakuurort Glacier 3000 avalduses, ennustades, et jää sulamiseks kulub mõni nädal.