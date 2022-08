Seni kõige kõrgetasemelisema delegatsiooni arvatav visiit Luhanskisse peaks näitama, et Venemaal on justkui kõik kontrolli all. Paistab, et tuumapommi asemel otsustas Venemaa president Vladimir Putin vastavalt kindral Valeri Gerassimovi doktriinile alustada psühholoogilist sõda ja heita Ukrainasse Dmitri Medvedevi.